Во Франции футболист забил шедевральный гол ударом с лета почти с центра поля — видео
Гол Ливолана принес Генгаму победу (Фото:ФК Генгам)
В матче французской Лиги 2 между Генгамом и Ливалем болельщики стали свидетелями шедеврального гола.
На 74-й минуте при счете 1:1 Генгам провел атаку, которая завершилась неожиданным голом.
Сначала казалось, что Ливаль успешно отбился и опасность миновала, однако полузащитник Генгама Жереми Ливолан перехватил мяч почти в центре поля и сразу пробил с лета.
Голкипер Ливаля в прыжке пытался спасти команду от гола, но мяч по красивой траектории залетел в девятку ворот.
Гол стал не только украшением поединка, но и принес Генгаму победу со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко отличился дебютным голом за французское Бордо.
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