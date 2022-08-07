Во Франции футболист забил шедевральный гол ударом с лета почти с центра поля — видео 7 августа, 21:22 Гол Ливолана принес Генгаму победу (Фото:ФК Генгам)

В матче французской Лиги 2 между Генгамом и Ливалем болельщики стали свидетелями шедеврального гола.

На 74-й минуте при счете 1:1 Генгам провел атаку, которая завершилась неожиданным голом.

Сначала казалось, что Ливаль успешно отбился и опасность миновала, однако полузащитник Генгама Жереми Ливолан перехватил мяч почти в центре поля и сразу пробил с лета.

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Голкипер Ливаля в прыжке пытался спасти команду от гола, но мяч по красивой траектории залетел в девятку ворот.

Гол стал не только украшением поединка, но и принес Генгаму победу со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко отличился дебютным голом за французское Бордо.



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