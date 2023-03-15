Футболист бельгийского клуба оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков — видео
Орбан забил семь голов за два последних матча (Фото:ФК Гент via Instagram)
Нигерийскому футболисту бельгийского Гента Гифту Орбану покорилось историческое достижение во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций против турецкого Башакшехира.
Об этом сообщает HLN.
В игре против турецкого клуба Орбан забил три гола всего за три минуты и 24 секунды.
Это самый быстрый хет-трик в истории еврокубков.
Примечательно, что в предыдущем матче в чемпионате Бельгии против Варегема Орбан забил четыре гола.
Гент одержал победу над Башакшехиром со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Лиги конференций.
Накануне форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил пять голов в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига (7:0) и помог своей команде выйти в четвертьфинал.