Футболист бельгийского клуба оформил самый быстрый хет-трик в истории еврокубков — видео 15 марта, 21:42 Орбан забил семь голов за два последних матча (Фото:ФК Гент via Instagram)

Нигерийскому футболисту бельгийского Гента Гифту Орбану покорилось историческое достижение во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций против турецкого Башакшехира.

Об этом сообщает HLN.

В игре против турецкого клуба Орбан забил три гола всего за три минуты и 24 секунды.

Это самый быстрый хет-трик в истории еврокубков.

Примечательно, что в предыдущем матче в чемпионате Бельгии против Варегема Орбан забил четыре гола.

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Гент одержал победу над Башакшехиром со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Лиги конференций.

Накануне форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил пять голов в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига (7:0) и помог своей команде выйти в четвертьфинал.