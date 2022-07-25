Не выходит на связь. Экс-футболист Манчестер Юнайтед ночью сбежал с базы московского клуба и покинул Россию

25 июля, 14:00
Гильермо Варела не выходит на связь с клубом (Фото:Гильермо Варела via Instagram)

Гильермо Варела не выходит на связь с клубом (Фото:Гильермо Варела via Instagram)

Уругвайский защитник московского Динамо Гильермо Варела в ночь на 24 июля тайно покинул расположение клуба и выехал из России.

Футболист не сообщил руководству клуба о своем решении и не выходит с ним на связь, сообщает Sports.ru.

Сообщается, что в последнее время с Варелой велись переговоры о возможном продлении контракта, который у него завершается летом 2023 года, а сам футболист еще несколько дней назад уверял, что готов остаться в российском клубе.

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Очевидно, футболист передумал и больше не желает выступать за российский клуб.

Динамо назвало решение Варелы покинуть клуб нарушением контрактных обязательств.

Вероятно, Варела продолжит карьеру в бразильском Фламенго, который в последнее время активно интересовался игроком.

В течение 2013 — 2017 годов Варела был игроком Манчестер Юнайтед, однако много выступал в аренде и провел за английский всего четыре матча.

В московское Динамо он перешел в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил российские клубы и сборную для участия в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Динамо Москва

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