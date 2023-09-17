Футболист немецкого клуба забил удивительный гол со своей половины поля — видео 17 сентября, 22:13 Флориан Гриллич (Фото:Флориан Гриллич via Instagram)

Полузащитник Хоффенхайма Флориан Гриллич забил фантастический гол Кельну в матче в четвертого тура чемпионата Германии.

На 28-й минуте вратарь Кельна Швабе далеко вышел из ворот, чтобы сыграть на перехвате. Голкипер сыграл в подкате, однако мяч подхватил Гриллич, который, не долго думая, пробил в пустые ворота со своей половины поля — мяч пролетел по красивой траектории и оказался в сетке.

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В итоге Хоффенхайм обыграл Кельн со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что футболистка Роми Лейхтер из Аякса забила невероятный гол со штрафного.