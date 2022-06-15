«Может, за эти слова меня посадят или убьют». Экс-футболист сборной России осудил вторжение в Украину

15 июня, 18:28
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Игорь Денисов продолжает проживать в России (Фото:Скриншот видео)

Игорь Денисов продолжает проживать в России (Фото:Скриншот видео)

Экс-футболист сборной России Игорь Денисов высказался о военном вторжении в Украину и отстранении российских команд от международных турниров.

В интервью YouTube-каналу Nobel Денисов заявил, что он против вторжения России в Украину.

«Для меня эта война — катастрофа и полный ужас. Не знаю, может меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. Восприятие вообще всего у меня поменялось резко.

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Я долго не спал. Наверное, четыре дня точно я спал часа по три. Я был просто в шоке. Я не понимаю, почему в 2022 году такое. И мне никто этого не может объяснить. Может, потому, что я мало начитан, может быть, потому, что я плохо знаю историю, но я не знаю. Я против войны. Я против, когда люди умирают", — сказал Денисов.

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Также Денисов рассказал, что в первые дни после вторжения он записал видеообращение к Владимиру Путину с призывом остановить войну, но СМИ отказались публиковать его заявление.

«Я записал обращение к нашему «великому»… [к Путину]. Я сказал, что готов встать на колени перед ним, чтобы это все остановилось. Это было на третьи или четвертые сутки после начала вторжения. Я не гордый парень. Но, к сожалению, никто из СМИ его не опубликовал… Было больно.

Но, конечно, даже сейчас, когда я это говорю, мне страшновато, потому что они принимают все эти законы об уголовных делах. Но я не прячусь и не собираюсь никуда ехать. Мне это нафиг не нужно. Что будет, то будет. Но нельзя не сказать, если я так ощущаю. Может, для кого-то, кто думает иначе, я говорю глупости. Но для себя я считаю, что должен высказать свое мнение", — заявил российский экс-футболист.

Денисов не только осудил нападение России на Украину, но и считает справедливым решение отстранить российские команды от международных футбольных соревнований.

Более того, по мнению футболиста, санкции против российского футбола должны быть еще более жесткими.

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«Я считаю, это правильно. Потому что мы все причастны к тому, что происходит. Это мое мнение. Я за еще большее усиление. Потому что это нужно остановить.

Мы все виноваты, потому что не можем донести до нашего правительства точку зрения, что это неправильно. Я полностью уверен, что это неправильно, но не говорю этого. Только сегодня. Но оттого, что я буду говорить, что это неправильно, ничего не изменится. Если будут говорить тысячи, миллионы тоже ничего не изменится. Только когда все 150 миллионов будут понимать, что это неправильно, тогда что-нибудь изменится. Если наша страна зашла туда, то это наша общая вина", — подчеркнул Денисов.

Ранее футболистка Эспаньола и сборной России по футболу Надежда Карпова раскритиковала российского диктатора Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Сборная России Война в Украине

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