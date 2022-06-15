«Может, за эти слова меня посадят или убьют». Экс-футболист сборной России осудил вторжение в Украину 15 июня, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Игорь Денисов продолжает проживать в России (Фото:Скриншот видео)

Экс-футболист сборной России Игорь Денисов высказался о военном вторжении в Украину и отстранении российских команд от международных турниров.

В интервью YouTube-каналу Nobel Денисов заявил, что он против вторжения России в Украину.

«Для меня эта война — катастрофа и полный ужас. Не знаю, может меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. Восприятие вообще всего у меня поменялось резко.

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Я долго не спал. Наверное, четыре дня точно я спал часа по три. Я был просто в шоке. Я не понимаю, почему в 2022 году такое. И мне никто этого не может объяснить. Может, потому, что я мало начитан, может быть, потому, что я плохо знаю историю, но я не знаю. Я против войны. Я против, когда люди умирают", — сказал Денисов.

Также Денисов рассказал, что в первые дни после вторжения он записал видеообращение к Владимиру Путину с призывом остановить войну, но СМИ отказались публиковать его заявление.

«Я записал обращение к нашему «великому»… [к Путину]. Я сказал, что готов встать на колени перед ним, чтобы это все остановилось. Это было на третьи или четвертые сутки после начала вторжения. Я не гордый парень. Но, к сожалению, никто из СМИ его не опубликовал… Было больно.

Но, конечно, даже сейчас, когда я это говорю, мне страшновато, потому что они принимают все эти законы об уголовных делах. Но я не прячусь и не собираюсь никуда ехать. Мне это нафиг не нужно. Что будет, то будет. Но нельзя не сказать, если я так ощущаю. Может, для кого-то, кто думает иначе, я говорю глупости. Но для себя я считаю, что должен высказать свое мнение", — заявил российский экс-футболист.

Денисов не только осудил нападение России на Украину, но и считает справедливым решение отстранить российские команды от международных футбольных соревнований.

Более того, по мнению футболиста, санкции против российского футбола должны быть еще более жесткими.

«Я считаю, это правильно. Потому что мы все причастны к тому, что происходит. Это мое мнение. Я за еще большее усиление. Потому что это нужно остановить.

Мы все виноваты, потому что не можем донести до нашего правительства точку зрения, что это неправильно. Я полностью уверен, что это неправильно, но не говорю этого. Только сегодня. Но оттого, что я буду говорить, что это неправильно, ничего не изменится. Если будут говорить тысячи, миллионы тоже ничего не изменится. Только когда все 150 миллионов будут понимать, что это неправильно, тогда что-нибудь изменится. Если наша страна зашла туда, то это наша общая вина", — подчеркнул Денисов.

Ранее футболистка Эспаньола и сборной России по футболу Надежда Карпова раскритиковала российского диктатора Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

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