«Великолепная страна с фантастическими людьми». Экс-легионер Шахтера рассказал о жизни в Украине 30 ноября, 12:07 Исмаили тепло отозвался об Украине (Фото:ФК Лилль)

Бразильский экс-игрок донецкого Шахтера Исмаили, который теперь выступает за французский Лилль, рассказал, какой след в его жизни оставил украинский этап карьеры.

Исмаили рассказал, что у него остались теплые воспоминания об Украине, где он прожил 10 лет, сообщает официальный сайт Лилля.

"До жизни в Украине я не представлял, что будет так хорошо, но Украина прекрасная страна, населенная фантастическими людьми", - сказал бразилец.

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Исмаили добавил, что в Украине у него появилось много друзей и он мечтает снова сюда вернуться.

«Помимо моей футбольной жизни, у меня еще много друзей в Украине. Все мои дети были зачаты в Украине. Они родились в Бразилии, но сделаны в Украине (смеется). Поэтому у меня сказочные воспоминания об этой стране. Я надеюсь, что она скоро сможет выйти из этой ситуации, чтобы я мог снова навестить ее и хорошо провести время», — рассказал футболист.



Ранее наставник английского Брайтона Роберто Де Дзерби поделился воспоминаниями во время работы тренером донецкого Шахтера.