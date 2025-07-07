Победитель Лиги чемпионов и вице-чемпион мира объявил о завершении карьеры — видео

7 июля, 14:20
Поделиться:
Иван Ракитич завершил карьеру (Фото: instagram.com/ivanrakitic)

Иван Ракитич завершил карьеру (Фото: instagram.com/ivanrakitic)

Хорватский полузащитник Иван Ракитич завершил профессиональную карьеру футболиста.

Читайте также:
Легендарный Деку назвал лучшего партнера по команде в карьере — это не Месси и не Роналду

37-летний игрок опубликовал видео на своей странице в Instagram, в котором сообщил о своем решении.

«Дорогой футбол. Ты был частью моей жизни с самого первого дня. От полей Мелина, моего родного города в Швейцарии, до крупнейших стадионов мира, ты всегда был рядом.

Реклама

Футбол дал мне больше, чем я когда-либо мечтал. Дал друзей, эмоции, радость и слезы, дал целую жизнь. А теперь время прощаться. Даже если я уйду из футбола, футбол никогда не уйдет от меня", — написал хорват.

Последним клубом в карьере Ракитича стал хорватский Хайдук, за который в прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил два гола и сделал пять голевых передач.

Всего за свою карьеру Иван на клубном уровне принял участие в 887 матчах, забил 125 голов и отдал 141 ассист.

В 2015 году Ракитич в составе Барселоны выиграл единственную Лигу чемпионов.

Читайте также:
Забарный вошел в десятку самых дорогих центральных защитников мира — лидер рейтинга стоит более 100 миллионов

В составе сборной Хорватии футболист провел 106 матчей, забил 15 голов и сделал 16 голевых передач. В 2018 году он стал серебряным призером чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Хаби Алонсо указал на дверь четырехкратному победителю Лиги чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies