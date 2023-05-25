В Испании футболист отличился странным поступком во время матча — фото
Иван Алехо отличился неспортивным поведением (Фото:ФК Кадис)
Полузащитник Кадиса Иван Алехо удивил фанатов своим поступком в матче чемпионата Испании против Вильярреала.
На 61-й минуте в одном из эпизодов Алехо укусил за плечо защитника Вильярреала Аиссу Манди, сообщает El Chiringuito TV.
Эпизод попал в объектив телекамер, но рефери не обратил внимание на этот инцидент и никак не наказал игрока Кадиса за неспортивное поведение
Сам поединок завершился победой Вильярреала со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что экс-футболист Барселоны укусил соперника за руку во время матча.