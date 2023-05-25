В Испании футболист отличился странным поступком во время матча — фото

25 мая, 14:58
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Иван Алехо отличился неспортивным поведением (Фото:ФК Кадис)

Иван Алехо отличился неспортивным поведением (Фото:ФК Кадис)

Полузащитник Кадиса Иван Алехо удивил фанатов своим поступком в матче чемпионата Испании против Вильярреала.

На 61-й минуте в одном из эпизодов Алехо укусил за плечо защитника Вильярреала Аиссу Манди, сообщает El Chiringuito TV.

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Эпизод попал в объектив телекамер, но рефери не обратил внимание на этот инцидент и никак не наказал игрока Кадиса за неспортивное поведение

Видео дня

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1661450079356563458

Сам поединок завершился победой Вильярреала со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что экс-футболист Барселоны укусил соперника за руку во время матча.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Чемпионат Испании Примера Футбольные курьезы

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