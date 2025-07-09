Прошел курс химиотерапии. Капитан испанского клуба второй раз в жизни победил рак

9 июля, 12:00
Кириан Родригес — капитан Лас-Пальмаса (Фото: instagram.com/udlaspalmasoficial)

Полузащитник испанского Лас-Пальмаса Кириан Родригес, который в этом году досрочно завершил сезон, выздоровел после рецидива онкологического заболевания.

Капитан команды успешно прошел предсезонные медицинские осмотры, что свидетельствует не только о победе над раком, но и о его готовности вернуться в состав команды на поле.

«Сегодня утром Кириан прошел медицинский осмотр накануне начала нового сезона! С неизменной преданностью и той энергией, которая заряжает всех вокруг, он начал путь возвращения», — говорится в сообщении пресс-службы его команды.

Кириан уже второй раз в жизни победил рак — лимфому Ходжкина.

Впервые у Родигреса была диагностирована онкология летом 2022 года, но тогда удалось достичь регресса болезни. В феврале 2025-го лимфома вернулась, а сам футболист был вынужден проходить курс химиотерапии.

29-летний Кириан является воспитанником Лас-Пальмаса и всю карьеру провел именно за эту команду. В прошлой кампании Родригес отыграл 22 матча за Лас-Пальмас.

Кстати, его команда вылетела из чемпионата Испании и в сезоне 2025/2026 будет играть в Сегунде.

Ранее игрок сборной Украины отреагировал на гибель футболиста Ливерпуля.

