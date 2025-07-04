Польский футболист находится в тяжелом состоянии после ДТП, в котором погибла его сестра

17-летний футболист академии варшавской Легии Ксаверий Ежевский попал в автокатастрофу, в которой погибла его 18-летняя сестра.

Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

Авария произошла на дороге между населенными пунктами Гощице и Цяхцин в Мазовецком воеводстве. По предварительным данным, автомобиль Toyota Yaris, в котором находились футболист с сестрой по неустановленным причинам съехал с трассы и влетел в дерево. На место сразу прибыли пожарные, полиция, скорая помощь и вертолет медицинской авиации.

Медики не смогли спасти сестру футболиста, а самого Ксаверия доставили в больницу в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за его жизнь

Причина аварии пока не установлена, но по предварительным данным, автомобиль не превышал разрешенную скорость. Следствие еще должно выяснить, кто именно был за рулем.

«Игрок команды U-17 Ксаверий Ежевский находится в больнице в тяжелом состоянии после трагической автомобильной аварии, в которой погибла его сестра. Руководство, работники клуба, коллеги и тренеры академии выражают искренние соболезнования родителям Ксаверия и разделяют их боль. Мы окажем всю возможную поддержку нашему игроку и его семье. Ксаверий, весь клуб с тобой», — говорится в заявлении клуба.

