«Никогда не говори никогда». Защитник украинского футбольного клуба присоединился к рядам ВСУ 5 апреля, 18:23 Цей матеріал також доступний українською Тарас Пинчук летом перешел из Вереса в Левый берег (Фото:ФК Верес)

Защитник киевского футбольного клуба Левый берег, который выступает во Второй лиге, Тарас Пинчук присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила в своем аккаунте в Instagram супруга футболиста Лилия.

«Никогда не говори „никогда“. И сегодняшние реалии это подтверждают. Очень страшно, но меня переполняет гордость», — написала Лилия.

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Также Лилия попросила о помощи с экипировкой для своего мужа.

«Друзья, сейчас нужна помощь в экипировке моего защитника, отправившегося в ряды ВСУ, на этот раз защищать не ворота своей команды, а наше будущее», — написала жена футболиста, добавив реквизиты для помощи.

Пинчук – воспитанник киевского Динамо. В течение карьеры он выступал за такие клубы как Звезда, Оболонь, Верес и другие, а весной 2021 перешел в Левый берег.

Также Пинчук привлекался к юношеским сборным Украины всех возрастов.

Ранее сообщалось, что в состав теробороны Киева записались экс-футболист Динамо Александр Алиев и игрок Колосса Андрей Богданов, а украинский тренер Юрий Вернидуб борется с оккупантами в составе артиллерийской бригады ВСУ.

Также стало известно, что бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский больше месяца защищал Киев от российских оккупантов в составе одного из добровольных батальонов.

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