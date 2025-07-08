В Испании сообщили, что Жота был за рулем автомобиля и превысил скорость перед трагическим ДТП

Стали известны некоторые детали расследования автомобильной аварии, в результате которой погибли форвард Ливерпуля Диогу Жота и его брат Андре Силва. Инцидент произошел 3 июля в испанской провинции Самора.

По предварительным выводам, братья ехали на зеленом Lamborghini Huracán, который слетел с дороги и загорелся. Оба погибли на месте, пишет Marca.

Гражданская гвардия Испании продолжает работу над экспертным отчетом, который должен окончательно установить причины трагедии. Сейчас основной версией является превышение разрешенной скорости. Среди других факторов следствие также рассматривает возможный разрыв шины.

Специалисты из подразделения дорожного движения Гражданской гвардии Саморы изучают следы от протектора одной из шин, которые могут помочь в воспроизведении обстоятельств аварии.

Согласно предварительной информации, за рулем автомобиля находился Диогу Жота.

Напомним, 5 июля в португальском городе Гондомар состоялись похороны Диогу Жоты и его брата.