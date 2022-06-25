Нужна операция. Футболист сборной Бразилии травмировался при запуске воздушного змея
Лукас Пакета неудачно отдохнул (Фото:Лукас Пакета via Instagram)
Полузащитник французского Лиона и сборной Бразилии Лукас Пакета получил нелепую травму во время досуга.
Пакета опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором сообщил, что порезал палец во время запуска воздушного змея.
Травма оказалась настолько серьезной, что футболисту понадобится операция.
«Сегодня пошел запускать воздушного змея и порезал палец. Все хорошо, но чтобы в будущем не было проблем с подвижностью, завтра мне сделают небольшую операцию», — написал Пакета.
Ранее сообщалось, что сербский форвард Лука Йович получил перелом пяточной кости правой стопы после падения с крыши дома.
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