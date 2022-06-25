Нужна операция. Футболист сборной Бразилии травмировался при запуске воздушного змея

25 июня, 17:03
Цей матеріал також доступний українською
Лукас Пакета неудачно отдохнул (Фото:Лукас Пакета via Instagram)

Лукас Пакета неудачно отдохнул (Фото:Лукас Пакета via Instagram)

Полузащитник французского Лиона и сборной Бразилии Лукас Пакета получил нелепую травму во время досуга.

Пакета опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором сообщил, что порезал палец во время запуска воздушного змея.

Травма оказалась настолько серьезной, что футболисту понадобится операция.

Видео дня
Читайте также:
Неловко вышло. В Нидерландах тренер попросил вратаря симулировать травму — видео

«Сегодня пошел запускать воздушного змея и порезал палец. Все хорошо, но чтобы в будущем не было проблем с подвижностью, завтра мне сделают небольшую операцию», — написал Пакета.

Лукас Пакета via Instagram
Фото: Лукас Пакета via Instagram

Ранее сообщалось, что сербский форвард Лука Йович получил перелом пяточной кости правой стопы после падения с крыши дома.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Лион Сборная Бразилии

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X