Нужна операция. Футболист сборной Бразилии травмировался при запуске воздушного змея 25 июня, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Лукас Пакета неудачно отдохнул (Фото:Лукас Пакета via Instagram)

Полузащитник французского Лиона и сборной Бразилии Лукас Пакета получил нелепую травму во время досуга.

Пакета опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором сообщил, что порезал палец во время запуска воздушного змея.

Травма оказалась настолько серьезной, что футболисту понадобится операция.

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«Сегодня пошел запускать воздушного змея и порезал палец. Все хорошо, но чтобы в будущем не было проблем с подвижностью, завтра мне сделают небольшую операцию», — написал Пакета.

Фото: Лукас Пакета via Instagram

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