«Очень горжусь тем, чего достиг». Легендарный рекордсмен итальянского топ-клуба объявил о завершении карьеры 1 июня, 16:33 Гамшик сыграл за Наполи 520 матчей (Фото:Марек Гамшик via Instagram)

Известный словацкий футболист Марек Гамшик, который является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за итальянский Наполи, объявил о завершении карьеры.

Об этом Гамшик сообщил в своем аккаунте в Instagram.

35-летний футболист, который сейчас выступает за турецкий Трабзонспор, заявил, что повесит бутсы на гвоздь после завершения этого сезона.

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«Я завершаю карьеру в конце сезона. Трабзонспор будет последним клубом, за который я сыграю.

Я благодарен всем клубам, за которые я играл. Я очень счастлив и очень горжусь тем, чего достиг", — сказал Гамшик.

Гамшик наиболее известен игрой за Наполи, в котором провел 12 лет и сыграл 520 матчей, что является рекордом клуба.

Словак также забил за неаполитанский клуб 121 гол и входит в тройку лучших бомбардиров команды, уступая Дрису Мертенсу (148 голов) и Лоренцо Инсинье (122 гола).

Также Гамшик сыграл 136 матчей за сборную Словакии, что является рекордом национальной команды.



Ранее защитник туринского Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи объявил, что завершит карьеру после сезона 2023/24.

Перед этим о завершении карьеры объявил экс-футболист сборной Германии, мадридского Реала, лондонского Арсенала и других клубов 34-летний Месут Озил.

Также недавно повесить бусы на гвоздь решил экс-звезда Реала Гарет Бейл.