«Очень горжусь тем, чего достиг». Легендарный рекордсмен итальянского топ-клуба объявил о завершении карьеры
Гамшик сыграл за Наполи 520 матчей (Фото:Марек Гамшик via Instagram)
Известный словацкий футболист Марек Гамшик, который является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за итальянский Наполи, объявил о завершении карьеры.
Об этом Гамшик сообщил в своем аккаунте в Instagram.
35-летний футболист, который сейчас выступает за турецкий Трабзонспор, заявил, что повесит бутсы на гвоздь после завершения этого сезона.
«Я завершаю карьеру в конце сезона. Трабзонспор будет последним клубом, за который я сыграю.
Я благодарен всем клубам, за которые я играл. Я очень счастлив и очень горжусь тем, чего достиг", — сказал Гамшик.
Гамшик наиболее известен игрой за Наполи, в котором провел 12 лет и сыграл 520 матчей, что является рекордом клуба.
Словак также забил за неаполитанский клуб 121 гол и входит в тройку лучших бомбардиров команды, уступая Дрису Мертенсу (148 голов) и Лоренцо Инсинье (122 гола).
Главный тренер ПСЖ объявил об уходе Месси из клуба
Также Гамшик сыграл 136 матчей за сборную Словакии, что является рекордом национальной команды.
Ранее защитник туринского Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи объявил, что завершит карьеру после сезона 2023/24.
Перед этим о завершении карьеры объявил экс-футболист сборной Германии, мадридского Реала, лондонского Арсенала и других клубов 34-летний Месут Озил.
Также недавно повесить бусы на гвоздь решил экс-звезда Реала Гарет Бейл.