Матвей Бобаль был мобилизован в ряды ВСУ в 2024 году (Фото: UA-Футбол)

Об этом сообщает UA-Футбол.

Бобаль попал под вражеский артиллерийский обстрел во время эвакуации. Матвей получил контузию и многочисленные осколочные ранения рук и ноги. Он уже перенес операцию и его жизни ничего не угрожает.

Бобаль был мобилизован в ряды ВСУ в 2024 году. После многомесячной подготовки и боевого слаживания попал в состав 225-го отдельного штурмового полка, где занимался эвакуацией раненых собратьев.

Бобаль — уроженец Ужгорода и начинал карьеру в футбольном клубе Закарпатья. Однако значительную часть карьеры Матвей провел в симферопольском ИгроСервисе, где в 97 матчах отметился 56 забитыми мячами. В составе крымского клуба он становился лучшим бомбардиром Первой лиги в сезонах 2006/07 и 2007/08, забив тогда 16 и 23 гола соответственно.

Ранее сообщалось, что легендарный украинский хоккеист Александр Матвийчук получил тяжелое ранение на фронте.