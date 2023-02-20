«Ежедневно борются за выживание». Известный футболист призвал помочь украинцам — видео 20 февраля, 16:43 Алессандро Флоренци поддержал украинцев (Фото:Алессандро Флоренци via Instagram)

Защитник Милана и сборной Италии Алессандро Флоренци призвал не забывать, что в Украине идет война.

Флоренци опубликовал пост в Instagram, где он на фоне кадров с последствиями российского вторжения отметил, что украинцы продолжат страдать от войны и призвал помочь им.

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«В Украине прошел год войны, а для миллионов людей продолжается боль. Измученные холодом, семьи ежедневно борются за выживание. Пожертвуйте на номер 45588 или на веб-сайте ООН в Италии. Давайте возродим свет надежды вместе», — сказал Флоренци.



Ранее сообщалось, что украинский футболист Руслан Малиновский призвал комментатора, который назвал его россиянином, задонатить на помощь Украине, после чего пожертвовал 100 долларов.