На дорогущем спорткаре футболист Милана попал в ДТП — видео
Тьемуэ Бакайоко не пострадал в аварии (Фото:Тьемуэ Бакайоко via Instagram)
Французский полузащитник Милан Тьемуэ Бакайоко стал участником дорожно-транспортного происшествия.
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Бакайоко ехал за рулем своего автомобиля Lamborghini Urus (цена около 500 тысяч долларов) и столкнулся с Volvo на площади Пиола в Милане.
Люди, которые проходили мимо, сразу узнали игрока и сняли последствия аварии на видео.
Столкновение оказалось незначительным и никто из участников инцидента не пострадал.
Ранее сообщалось, что нападающий римского Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле вместе с дочерьми попал в жуткое ДТП, врезавшись в трамвай.