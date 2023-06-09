На дорогущем спорткаре футболист Милана попал в ДТП — видео

9 июня, 16:39
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Тьемуэ Бакайоко не пострадал в аварии (Фото:Тьемуэ Бакайоко via Instagram)

Тьемуэ Бакайоко не пострадал в аварии (Фото:Тьемуэ Бакайоко via Instagram)

Французский полузащитник Милан Тьемуэ Бакайоко стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Бакайоко ехал за рулем своего автомобиля Lamborghini Urus (цена около 500 тысяч долларов) и столкнулся с Volvo на площади Пиола в Милане.

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Люди, которые проходили мимо, сразу узнали игрока и сняли последствия аварии на видео.

Видео дня

Столкновение оказалось незначительным и никто из участников инцидента не пострадал.

Ранее сообщалось, что нападающий римского Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле вместе с дочерьми попал в жуткое ДТП, врезавшись в трамвай.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ДТП Авария ФК Милан

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