Всем одноклубникам — по iPhone. Футболист Монако дорого поплатился за опоздание на тренировку — видео

20 октября, 22:29
Кристиан Мависса (Фото: Кристиан Мависса/Instagram)

Во французском Монако решили бороться с недисциплинированностью оригинальным способом.

В раздевалке команды установили так называемое «колесо наказаний», на котором каждый нарушитель правил раскручивает стрелку, чтобы узнать, какой именно штраф его ждет.

На этот раз не повезло 20-летнему защитнику Кристиану Мависсе. Он опоздал на тренировку, а колесо остановилось на пункте iPhone. Теперь футболист должен подарить всем своим одноклубникам новенькие смартфоны от Apple.

Одно такое устройство стоит около 900 евро. Учитывая количество игроков в составе Монако (примерно 30 человек), Мависса вынужден будет потратить более 27 тысяч евро из-за одного опоздания.

Среди других пунктов на «колесе наказаний» есть PlayStation 5, кошельки Louis Vuitton, AirPods и даже денежные бонусы по 10 тысяч евро каждому из команды.

Ранее сообщалось, что Месси подарил игрокам сборной Аргентины золотые iPhone 14 в честь победы на чемпионате мира.

