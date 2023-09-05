«Отношения были бурными». Футболист Манчестер Юнайтед отреагировал на обвинения в домашнем насилии 5 сентября, 15:25 Антони (Фото:Антони через Instagram)

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони прокомментировал обвинения в домашнем насилии со стороны бывшей девушки, из-за чего его исключили из сборной Бразилии.

Игрок опубликовал сторис в своем аккаунте в Instagram, в котором рассказал об отношениях со своей бывшей девушкой.

В публикации Антони заявил, что он не виноват в выдвинутых обвинениях и имеет доказательства, чтобы их опровергнуть.

Видео дня

Однако я могу с уверенностью сказать, что обвинения являются ложными и что уже представленные доказательства и те, которые будут представлены в будущем, показывают, что я невиновен в выдвинутых обвинениях.



Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии. Каждый раз, будь то показания или интервью, она представляет разные версии обвинений.



Таким образом, я решил публично опровергнуть предъявленные обвинения и сообщить, что остаюсь в полном распоряжении бразильских властей для разъяснения необходимых вопросов.



Я верю, что продолжающееся полицейское расследование раскроет правду о моей невиновности", — написал Антони.

Фото: Антони via Instagram

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Мейсоном Гринвудом после скандала с изнасилованием.

