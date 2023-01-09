Звезда Манчестер Юнайтед попал в ДТП в канун Нового года 9 января, 17:53 Антони получил шок после аварии и упустил игру (Фото:Антони via Instagram)

Звездный бразильский нападающий Манчестер Юнайтед Антони 31 декабря стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает The Sun.



22-летний бразилец не справился с управлением автомобиля в плохих погодных условиях и разбил свой BMW X6 стоимостью более 110 тысяч евро.

Фото: Eamonn and James Clarke

Прибывшая на место происшествия полиция не нашла в организме игрока следов алкоголя.

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Антони не пострадал в аварии, но был в шоковом состоянии и пропустил матч английской Премьер-лиги с Борнмутом (3:0).



Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Англии Энди Кэррол стал участником жуткой автомобильной аварии.