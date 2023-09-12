Ужасное избиение в Мексике. Футболист попал в кому после празднования гола — видео

12 сентября, 18:15
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Андер Джафет Салас Мехия (Фото:VANGUARDIA)

Андер Джафет Салас Мехия (Фото:VANGUARDIA)

В среду, 6 сентября, во время матча любительских команд в городе Тескоко, штат Мехико, случилась страшная трагедия.

Как сообщает Marca, 22-летний колумбийский футболист Андер Джафет Салас Мехия забил гол и отпраздновал его, чем вызвал недовольство в составе соперника.

Футболисты начали избивать отличившегося игрока, в результате чего колумбийский игрок попал в больницу.

Видео дня

https://twitter.com/JornadaEdomex/status/1700929235999731990
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Сейчас Андер Джафет Салас Мехия находится в коме, его состояние критическое. Мать Андера из-за проблем с документами не может приехать к сыну и просит власти помочь ей с оформлением паспорта.

«Мой сын хотел лишь осуществить свои мечты, и посмотрите, куда эти мечты его довели — туда, где молодые люди с ужасающими мыслями жестоко напали на него», — заявила мать игрока.

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Отмечается, что колумбиец перебрался в Мексику, чтобы выступать там в молодежной лиге. Также он совмещал игру в футбол с работой на складе одежды.

Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Испании подал в отставку после громкого скандала.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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