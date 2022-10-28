Трагедия в торговом центре. Известный футболист госпитализирован после ножевого ранения в спину

28 октября, 09:48
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Пабло Мари был госпитализирован (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Пабло Мари был госпитализирован (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Защитник лондонского Арсенала Пабло Мари, выступающий в аренде за итальянскую Монцу, получил ножевое ранение в торговом центре недалеко от Милана.

46-летний гражданин Италии взял нож с полок в одном из магазинов и начал резать людей вокруг, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Жертвой нападения стал и 29-летний Пабло Мари, находившийся в торговом центре с женой и ребенком.

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Футболист получил удар ножом в спину после чего был вертолетом доставлен в больницу в Милане.

Сообщается, что угрозы для жизни Мари нет.

Всего в результате нападения один человек погиб, а еще несколько получили ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что лидер и капитан амстердамского Аякса Душан Тадич ранил руку во время потасовки с двумя вооруженными грабителями.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон)

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