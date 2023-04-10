Футболист украинского клуба грубо толкнул женщину-арбитра в спину во время матча — видео

10 апреля, 14:12
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Червак получил красную карточку (Фото:ФК Полесье)

Червак получил красную карточку (Фото:ФК Полесье)

Футболист житомирского Полесья Вадим Червак отметился скандальным поступком во время матча чемпионской группы в Первой лиге против запорожского Металлурга (1:2).

В конце матча при счете 2:1 в пользу запорожского клуба один из игроков Полесья упал в штрафной с надеждой на пенальти, но судья матча София Причина не расценила эпизод как нарушение правил.

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Футболисты житомирского клуба возмутились таким решением и подбежали к рефери, а футболист Вадим Червак распустил руки и толкнул ее в спину, в результате чего та едва удержалась на ногах.

За свое поведение футболист получил красную карточку, а матч в итоге завершился поражением Полесья 1:2.

https://www.youtube.com/embed/Acc4CdUvFeQ?start=7461

Впоследствии Червак в своем аккаунте в Instagram извинился за свой поступок, отметив, что на эмоциях допустил ошибку.

«В первую очередь хочу выразить свои искренние извинения арбитру Софии Причине, которой я доставил неудобства в этой ситуации. А также перед каждым из вас, кто стал свидетелем этой стычки», — написал Червак.

Ранее сообщалось, что в перерыве матча Ливерпуль Арсенал лайнсмен ударил футболиста мерсисайдского клуба Эндрю Робертсона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Металлург Запорожье

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