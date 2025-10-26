«Имею право на свое мнение». Украинец, который феерит в итальянском чемпионате, рассказал, будет ли менять гражданство
Богдан Попов (Фото: ФК Эмполи)
18-летний украинский форвард итальянского Эмполи Богдан Попов высказался относительно возможной смены гражданства.
Молодой футболист заявил, что хочет выступать за Украину, при этом его не устроило то количество игрового времени, которое он получил в составе молодежной сборной в октябрьских матчах отбора на Евро-2027.
«Я украинец и всегда чувствовал себя украинцем. Более того, сейчас, во время войны, я горжусь этим. Я уже говорил, что хочу стать игроком основного состава главной сборной, но понимаю, что к этому надо прийти.
Что касается молодежной сборной, то я не доволен тем игровым временем, которое я получил, и считаю, что имею на это право. Понимаю, что решение принимает тренер, и я это принимаю. Но я тоже имею право на свое мнение и на принятие решения. Возможно, не надо терять время", — цитирует Попова Чемпион.
Напомним, на старте этого сезона Попов забил четыре гола за Эмполи в Серии В, после чего итальянский клуб продлил с ним контракт.
В октябре Богдан дебютировал за молодежную сборную Украины, отыграв суммарно около 20 минут в матчах с Венгрией (3:3) и Хорватией (0:1).
Попов родился в Нежине. Футбольную карьеру начинал в академии киевского Динамо, а к Эмполи присоединился в 2023 году.
