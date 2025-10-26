«Имею право на свое мнение». Украинец, который феерит в итальянском чемпионате, рассказал, будет ли менять гражданство

Читайте также: Футболист сборной Украины получил травму и не доиграл матч с Ливерпулем в чемпионате Англии

Молодой футболист заявил, что хочет выступать за Украину, при этом его не устроило то количество игрового времени, которое он получил в составе молодежной сборной в октябрьских матчах отбора на Евро-2027.

«Я украинец и всегда чувствовал себя украинцем. Более того, сейчас, во время войны, я горжусь этим. Я уже говорил, что хочу стать игроком основного состава главной сборной, но понимаю, что к этому надо прийти.

Что касается молодежной сборной, то я не доволен тем игровым временем, которое я получил, и считаю, что имею на это право. Понимаю, что решение принимает тренер, и я это принимаю. Но я тоже имею право на свое мнение и на принятие решения. Возможно, не надо терять время", — цитирует Попова Чемпион.

Напомним, на старте этого сезона Попов забил четыре гола за Эмполи в Серии В, после чего итальянский клуб продлил с ним контракт.

В октябре Богдан дебютировал за молодежную сборную Украины, отыграв суммарно около 20 минут в матчах с Венгрией (3:3) и Хорватией (0:1).

Попов родился в Нежине. Футбольную карьеру начинал в академии киевского Динамо, а к Эмполи присоединился в 2023 году.

