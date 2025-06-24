«Я уже устал». Один из лидеров Реала пропустит длительный срок из-за операции

24 июня, 11:57
Джуд Беллингем (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Джуд Беллингем (Фото: REUTERS/Susana Vera)

Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем перенесет операцию на левом плече после клубного чемпионата мира 2025 года.

На восстановление английскому футболисту понадобится три-четыре месяца. Он пропустит старт следующего сезона, сообщает журналист Альберто Перейро.

«Я уже устал носить этот бандаж на плече, и кажется, что уже почти пришло время обойтись без него», -- отметил Беллингем в интервью после игры с Пачукой (3:1) на КЧМ-2025.

21-летний хавбек испытывает проблемы с плечом еще с ноября 2023 года, но постоянно откладывал операцию.

В сезоне 2024/25 Беллингем провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 ассистов.

Реал набрал четыре очка в двух стартовых турах клубного ЧМ и возглавляет таблицу группы H. 27 июня мадридцы сыграют против Зальцбурга в заключительном поединке группового этапа.

Мы писали, что звезда Реала Рюдигер обвинил игрока Пачуки в расизме на клубном ЧМ.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Джуд Беллингем ФК Реал Мадрид Футбол Травма

