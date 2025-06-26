Обладатель Золотого мяча Модрич определился с клубом, в котором продолжит карьеру

26 июня, 14:01
Модрич выступает за Реал с 2012 года (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Легендарный полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич станет игроком Милана.

39-летний футболист присоединится к итальянскому клубу после клубного чемпионата мира-2025, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны договорились о подписании контракта, медицинский осмотр перед трансфером состоится в июле.

Модрич перейдет в Милан на правах свободного агента. Хорват покинет Реал после завершения контракта, об этом уже было объявлено в мае.

В сезоне 2024/25 полузащитник провел 59 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и оформив девять результативных передач.

Модрич выступает за Реал с 2012 года. Он является самым титулованным игроком в истории мадридцев — 28 выигранных трофеев. В 2018 году Лука стал обладателем Золотого мяча.

Мы писали, что один из лидеров Реала пропустит длительный срок из-за операции.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Лука Модрич ФК Милан ФК Реал Мадрид Футбол Трансферы Серия А

