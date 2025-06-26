Обладатель Золотого мяча Модрич определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Модрич выступает за Реал с 2012 года (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
Легендарный полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич станет игроком Милана.
39-летний футболист присоединится к итальянскому клубу после клубного чемпионата мира-2025, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны договорились о подписании контракта, медицинский осмотр перед трансфером состоится в июле.
Модрич перейдет в Милан на правах свободного агента. Хорват покинет Реал после завершения контракта, об этом уже было объявлено в мае.
В сезоне 2024/25 полузащитник провел 59 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и оформив девять результативных передач.
Модрич выступает за Реал с 2012 года. Он является самым титулованным игроком в истории мадридцев — 28 выигранных трофеев. В 2018 году Лука стал обладателем Золотого мяча.
