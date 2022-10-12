Футболист австрийского клуба забил красивый автогол с чужой половины поля — видео 12 октября, 16:51 Защитник забил в свои ворота метров с 60-ти (Фото:Скриншот видео)

В матче 11-го тура чемпионата Австрии между Вольфсбергом и Ридом болельщики стали свидетелями курьезного гола.

Рид уверенно вел в счете 2:0, однако на 91-й минуте у матча появилась интрига. Защитник Рида Маттиас Граггер, находясь на чужой половине поля, решил отдать дальний пас на своего голкипера.

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Однако Граггер не рассчитал силы, и мяч после его удара по красивой траектории перелетел голкипера и оказался в сетке.

Впрочем, этот гол не помог хозяевам, которые уступили со счетом 1:2.

Ранее футболист Осасуны Аридан Эрнандес забил гол в свои ворота ударом из центра поля.