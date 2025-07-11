Чемпиона мира встретили 50 тысяч фанатов: звездный одноклубник Довбика покинул Рому и вернулся домой — видео

11 июля, 10:10
Леандро Паредес (Фото: instagram.com/leoparedes20)

Полузащитник сборной Аргентины по футболу, чемпион мира 2022 года Леандро Паредес перешел из Ромы в Бока Хуниорс.
Аргентинский клуб подтвердил трансфер 31-летнего футболиста на своем официальном сайте.

Паредес подписал с Бокой контракт до конца 2028 года, сумма трансфера не разглашается.

После перехода Паредесу устроили теплый прием на Бомбонере, домашнем стадионе Боки. Презентацию хавбека посетили около 50 тысяч болельщиков.

https://twitter.com/BocaJrsOficial/status/1943457490508624362

«Это, пожалуй, один из самых важных дней в моей жизни. Я ушел из клуба ребенком, играл за лучшие команды Европы, но возвращение домой — это то, о чем я мечтал с первого дня отъезда. Это невероятный день, и я действительно наслаждаюсь им», — отметил футболист.

Паредес воспитывался в академии Бока Хуниорс и начинал профессиональную карьеру в составе клуба. В Европе выступал за Рому, Кьево, Эмполи, ПСЖ, Ювентус.

В прошлом сезоне Паредес провел 32 матча за Рому во всех турнирах и забил четыре гола. Одноклубником футболиста был украинский форвард Артем Довбик.

В составе сборной Аргентины Леандро провел 73 поединка и отметился пятью голами. Кроме ЧМ-2022, дважды выигрывал с национальной командой Кубок Америки (2021, 2024).

Мы писали, что сторонник Берлускони призвал Рому избавиться от украинца Довбика.

