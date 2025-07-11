Полузащитник сборной Аргентины по футболу, чемпион мира 2022 года Леандро Паредес перешел из Ромы в Бока Хуниорс.

Аргентинский клуб подтвердил трансфер 31-летнего футболиста на своем официальном сайте.

Паредес подписал с Бокой контракт до конца 2028 года, сумма трансфера не разглашается.

После перехода Паредесу устроили теплый прием на Бомбонере, домашнем стадионе Боки. Презентацию хавбека посетили около 50 тысяч болельщиков.

«Это, пожалуй, один из самых важных дней в моей жизни. Я ушел из клуба ребенком, играл за лучшие команды Европы, но возвращение домой — это то, о чем я мечтал с первого дня отъезда. Это невероятный день, и я действительно наслаждаюсь им», — отметил футболист.

Паредес воспитывался в академии Бока Хуниорс и начинал профессиональную карьеру в составе клуба. В Европе выступал за Рому, Кьево, Эмполи, ПСЖ, Ювентус.

В прошлом сезоне Паредес провел 32 матча за Рому во всех турнирах и забил четыре гола. Одноклубником футболиста был украинский форвард Артем Довбик.

В составе сборной Аргентины Леандро провел 73 поединка и отметился пятью голами. Кроме ЧМ-2022, дважды выигрывал с национальной командой Кубок Америки (2021, 2024).

