«Чувствую себя как Божье дитя». Легендарный Роналдо крестился в 46 лет — фото 14 сентября, 21:24 У Роналдо особенный день (Фото:Роналдо через Instagram)

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдо прошел обряд крещения в возрасте 46 лет.

Об этом Роналдо рассказал в Instagram, добавив несколько фото с выдающегося события.

Легенда футбола отметил, что после христианского обряда чувствует себя как новый человек.

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«Сегодня очень особенный день. Я крестился! Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни с детства, хотя я до сих пор не был крещен.

С этим таинством я чувствую себя по-настоящему возрожденным как Божье дитя — новым, более осознанным, более глубоким.

Я обязуюсь идти по пути добра по своей воле, веря в любовь Иисуса", — написал Роналдо.

Роналдо — один из самых знаменитых футболистов в истории, став со сборной Бразилии чемпионом мира в 1994 и 2002 годах.

После завершения спортивной карьеры он остался в футболе и сейчас владеет испанским клубом Вальядолид и бразильским Крузейро.





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