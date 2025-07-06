Чемпион Европы перешел в лондонский Арсенал за 65 миллионов евро

Лондонский Арсенал объявил о переходе полузащитника Реал Сосьедада и сборной Испании по футболу Мартина Субименди.

26-летний футболист подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт английского клуба.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 64−65 миллионов евро, она будет оплачена частями.

Субименди является воспитанником Реал Сосьедада, за первую команду дебютировал в 2019 году.

Опорный полузащитник провел за испанский клуб 236 матчей во всех турнирах, выигрывал Кубок Испании.

Также Субименди отыграл 19 поединков за сборную Испании и забил два мяча. Выигрывал Евро-2024 с национальной командой.

