Чемпион Европы перешел в лондонский Арсенал за 65 миллионов евро

6 июля, 17:31
Поделиться:
Субименди продолжит карьеру в Англии (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Субименди продолжит карьеру в Англии (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Лондонский Арсенал объявил о переходе полузащитника Реал Сосьедада и сборной Испании по футболу Мартина Субименди.

Читайте также:
Челси вышел в полуфинал клубного ЧМ, обыграв Палмейрас благодаря курьезному автоголу голкипера — видео

26-летний футболист подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт английского клуба.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 64−65 миллионов евро, она будет оплачена частями.

Реклама

Субименди является воспитанником Реал Сосьедада, за первую команду дебютировал в 2019 году.

Опорный полузащитник провел за испанский клуб 236 матчей во всех турнирах, выигрывал Кубок Испании.

Читайте также:
ПСЖ или Реал? Букмекеры обновили котировки на победителя клубного ЧМ перед полуфиналами

Также Субименди отыграл 19 поединков за сборную Испании и забил два мяча. Выигрывал Евро-2024 с национальной командой.

Мы писали, что бывшего одноклубника Зинченко в Арсенале обвинили в изнасилованиях.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад Трансферы Футбол сборная Испании

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X