Трансфер за два миллиона евро. Футболист сборной Украины сменил клуб в Англии

5 июля, 13:54
Таловеров провел в Плимуте вторую часть сезона 2024/25 (Фото: Reuters/Jason Cairnduff)

Центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров перешел из Плимута в Сток Сити, который выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии.

Контракт 25-летнего футболиста со Сток Сити рассчитан на три года, сообщает официальный сайт клуба.

По данным портала Transfermarkt, Сток заплатил за Таловерова два миллиона евро.

https://twitter.com/stokecity/status/1941436901799375345

«Я всегда мечтал играть в Англии, а Чемпионшип — это жесткая, но особенная лига. Интенсивность футбола здесь очень высокая, с конкурентными командами, и я знаю, насколько велик и амбициозен этот клуб.

Я приехал сюда, чтобы упорно работать и показать нашим болельщикам, на что способен на поле. С нетерпением жду встречи с ними на заполненном стадионе, ведь именно поддержка фанатов придает мне энергии и может дать настоящий заряд всей команде", — отметил Таловеров после перехода.

Сток Сити в прошлой кампании финишировал на 18-м месте в Чемпионшипе, избежав вылета.

Напомним, Плимут вылетел в третий по силе дивизион Англии по итогам сезона 2024/25.

Таловеров перешел в английскую команду из австрийского ЛАСКа в зимнее трансферное окно-2025. Максим отыграл 13 матчей за Плимут во всех турнирах, отметившись двумя голами и ассистом.

