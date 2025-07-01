«Чтобы мои дети жили в безопасности». Экс-футболист Шахтера, который играл вместе с Месси, не планирует возвращаться в Украину из США

1 июля, 17:00
Сергей Кривцов (Фото: ФК Интер Майами)

Сергей Кривцов (Фото: ФК Интер Майами)

Экс-футболист Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о дальнейших планах в карьере после ухода из Интер Майами, где он играл рядом с легендарным Лионелем Месси.

В подкасте на YouTube-канале Дениса Бойко Кривцов заявил, рассматривает предложения из Европы или Азии, но не из Украины.

«Видимо, уже надо искать какой-то клуб — из Европы, из Азии, я не знаю.

Но сейчас я понимаю, что, пожалуй, это трансферное окно будет, как лакмусовая бумажка. Если я найду команду, я продолжу еще, как Бог даст, 2−3 года, а потом уже будем смотреть дальше.

Украину не рассматривал. Не потому, что УПЛ сейчас не на том уровне или какие-то там футболисты молодые, а просто в целях безопасности детей.

Потому что мы говорили с женой очень много на эту тему — что отдельно мы не можем жить. Мы всегда ссоримся, всегда какие-то у нас недоразумения — то есть мы должны быть вместе.

Но я понимаю: если у меня есть такая возможность, чтобы мои дети жили в безопасности, учились в лучших школах, университетах, то я со своей стороны буду делать это", — рассказал Кривцов.

Ранее сообщалось, что Кривцов рассказал о статусе Месси в Интер Майами.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Интер Майами Футбол Лионель Месси Сергей Кривцов ФК Шахтер

