«По зарплате упал почти в два раза». Экс-футболист Шахтера рассказал о своих финансовых условиях в клубе Бекхэма

22 февраля, 22:36
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Кривцов подписал контракт до конца сезона-2024 (Фото:Интер Майами via Twitter)

Кривцов подписал контракт до конца сезона-2024 (Фото:Интер Майами via Twitter)

Экс-защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов рассказал, на каких условиях перешел в Интер Майами, совладельцем которого является легенда английского футбола Дэвид Бекхэм.

В интервью Game Show Кривцов рассказал, что будет зарабатывать в новом клубе почти вдвое меньше, чем в Шахтере.

«По зарплате упал почти вдвое. Это если сравнивать с зарплатой в Шахтере. С деньгами хорошо, но я сюда не на заработки приехал», - сказал Кривцов.

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Также футболист рассказал, что подписал контракт не с клубом, а с МЛС, но в команде определяют зарплату футболистов.

«Решает капитан. Ни администрация, ни тренерский штаб не имеют отношения к этим деньгам. Сейчас у меня одна зарплата, в следующем сезоне будет немного выше», - добавил Кривцов.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получает в Марселе 150 тыс. евро в месяц, что составляет 1,8 млн в год.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Шахтер Сборная Украины МЛС

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