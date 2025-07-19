Звездный полузащитник Шахтера согласился на переход в один из лучших клубов Германии — Sky Sport

19 июля, 11:44
Марлон Гомес (Фото: ФК Шахтер)

Марлон Гомес (Фото: ФК Шахтер)

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Марлон Гомес может продолжить карьеру в немецком клубе РБ Лейпциг.

Как сообщает Sky Sport, Лейпциг достиг устной принципиальной договоренности с 21-летним футболистом.

Немецкий клуб ведет переговоры с Шахтером, трансфер готовится, отмечает источник.

Гомес перешел в Шахтер в январе 2024 года из Васко да Гама за 12 миллионов евро плюс бонусы.

Хавбек провел 48 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

В прошлом сезоне Гомес стал одним из ключевых игроков Шахтера и впервые вышел на поле с капитанской повязкой команды.

Лейпциг завершил чемпионат Германии-2024/25 на седьмом месте и не вышел в Лигу чемпионов впервые за шесть лет.

Напомним, «горняки» уже начали сезон 2025/26, пройдя финский Ильвес (6:0 по итогам противостояния) на старте отбора Лиги Европы. Гомес отыграл 85 минут в первом поединке.

Мы писали, что Шахтер определился с местом проведения домашних матчей в еврокубках.

