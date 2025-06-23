Клубы согласовали все условия трансфера, сообщает издание Sport.ua.

Официально о переходе Лемкина в Твенте будет объявлено в конце этой недели. Это связано с тем, что сейчас Став находится в отпуске в США и планирует вернуться в Европу только через несколько дней.

За 22-летнего футболиста Шахтер получит от нидерландского клуба около 1,5 миллиона евро.

Напомним, сезон 2024/25 Лемкин провел на правах аренды в Маккаби Тель-Авив, отметившись одним ассистом в 28 матчах.

Защитник перешел в Шахтер летом 2023 года из Хапоэля Тель-Авив за 800 тысяч евро. В составе «горняков» отыграл лишь пять поединков.

Твенте прошлый сезон завершил на шестом месте в чемпионате Нидерландов и не сумел пробиться в еврокубки.

Мы писали, что Шахтер узнал соперника в квалификации Лиги конференций в случае вылета из Лиги Европы.