Защитник Шахтера перейдет в клуб из Нидерландов за 1,5 миллиона евро — СМИ
Став Лемкин (Фото: ФК Шахтер)
Израильский защитник донецкого Шахтера Став Лемкин продолжит карьеру в нидерландском Твенте.
Клубы согласовали все условия трансфера, сообщает издание Sport.ua.
Официально о переходе Лемкина в Твенте будет объявлено в конце этой недели. Это связано с тем, что сейчас Став находится в отпуске в США и планирует вернуться в Европу только через несколько дней.
За 22-летнего футболиста Шахтер получит от нидерландского клуба около 1,5 миллиона евро.
Напомним, сезон 2024/25 Лемкин провел на правах аренды в Маккаби Тель-Авив, отметившись одним ассистом в 28 матчах.
Защитник перешел в Шахтер летом 2023 года из Хапоэля Тель-Авив за 800 тысяч евро. В составе «горняков» отыграл лишь пять поединков.
Твенте прошлый сезон завершил на шестом месте в чемпионате Нидерландов и не сумел пробиться в еврокубки.
