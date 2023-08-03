«Есть предложения из топ-чемпионатов». Бразильская звезда Шахтера готовит побег из донецкого клуба
Тете (Фото:Скриншот)
Вингер «горняков» Тете, который покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, рассказал о вариантах продолжения карьеры в Европе.
По словам футболиста, у него есть предложения от клубов из пяти сильнейших лиг мира, которые изучает его агент.
«Мой агент продолжает переговоры с клубами. Я сейчас в Стамбуле и жду завершения переговоров по трансферу.
Есть предложения от клубов из топ-5 лиг Европы и Турции. Еще ничего не ясно", — сказал Тете, передает журналист Ягиз Сабункуогла.
Напомним, французский Лион арендовал бразильца у «горняков» весной 2022 года, однако в начале 2023 года он перешел в аренду в Лестер, который покинул по окончании сезона.
Действующий контракт Тете с Шахтером рассчитан до завершения календарного года, однако ходят слухи, что бразилец уже расторг соглашение с донецким клубом.
Ранее сообщалось, что легионер Шахтера, который покинул клуб после начала войны, прибыл в Украину.