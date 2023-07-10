Футболист Шахтера останется в Реале — журналист

10 июля, 13:52
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Винисиус Тобиас продлил соглашение на год (Фото:Винисиус Тобиас via Instagram)

Винисиус Тобиас продлил соглашение на год (Фото:Винисиус Тобиас via Instagram)

Защитник донецкого Шахтера Винисиус Тобиас продлил арендное соглашение с мадридским Реалом, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, новое соглашение 19-летнего бразильца с мадридским клубом рассчитано до июня 2024 года.

«Реал» заплатит за аренду игрока 500 тысяч евро и будет иметь право выкупа контракта за 15 млн евро.

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Контракт Тобиаса с Шахтером рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне бразилец сыграл 35 матчей за Кастилью — резервную команду Реала. За основную команду мадридцев Тобиас не провел ни одного матча.

Ранее сообщалось, что вратарь Шахтера Андрей Пятов завершил карьеру футболиста.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид ФК Шахтер

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