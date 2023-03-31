Сделал сальто в воздухе и пробил стену. Футболист бельгийского клуба попал в ужасное ДТП — видео

31 марта, 12:18
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Киев влетел в помещение спорткомплекса (Фото:Steph Pictures)

Киев влетел в помещение спорткомплекса (Фото:Steph Pictures)

Марокканский футболист бельгийского Левена Софьян Киин выжил в жуткой аварии.

ДТП произошло в бельгийском регионе Флемаль, сообщает Dhnet.

Кийин на высокой скорости врезался в препятствие и взлетел в воздух, после чего машина перевернулась и влетела в спорткомплекс, пробив стену.

Видео дня

https://twitter.com/TheSportsman/status/1641707158159912961
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По информации свидетелей, 25-летний футболист нарушал правила дорожного движения и, вероятно, двигался со скоростью 200 км/ч на участке, где разрешено не более 90 км/час.

Сообщается, что Кийин получил многочисленные переломы и был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что участником дорожно-транспортного происшествия стал звездный бразильский нападающий Манчестер Юнайтед Антони.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ДТП Авария Бельгия

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