Сделал сальто в воздухе и пробил стену. Футболист бельгийского клуба попал в ужасное ДТП — видео 31 марта, 12:18 Киев влетел в помещение спорткомплекса (Фото:Steph Pictures)

Марокканский футболист бельгийского Левена Софьян Киин выжил в жуткой аварии.

ДТП произошло в бельгийском регионе Флемаль, сообщает Dhnet.



Кийин на высокой скорости врезался в препятствие и взлетел в воздух, после чего машина перевернулась и влетела в спорткомплекс, пробив стену.

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По информации свидетелей, 25-летний футболист нарушал правила дорожного движения и, вероятно, двигался со скоростью 200 км/ч на участке, где разрешено не более 90 км/час.

Сообщается, что Кийин получил многочисленные переломы и был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что участником дорожно-транспортного происшествия стал звездный бразильский нападающий Манчестер Юнайтед Антони.