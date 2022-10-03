Российский футболист не сыграет в матче Лиги конференций из-за запрета на въезд в Польшу 3 октября, 16:50 Магомед-Шапи Сулейманов не разрешен въезд в Польшу (Фото:Магомед-Шапи Сулейманов)

Российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на правах аренды за израильский Хапоэль Беэр-Шева, не поможет своей команде в выездном матче 3-го тура Лиги конференций против польского Леха из-за санкций к россиянам.

Сулейманов пропустит игру в Познани, поскольку не получил разрешения на въезд в Польшу, сообщает Sports Walla.

Хапоэль вынужден обойтись в матче без Сулейманова из-за решения правительства Польши на фоне войны России против Украины запретить въезд гражданам РФ на свою территорию.

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Сообщается, что Хапоэль вылетает в Польшу завтра утром, и клуб еще пытается получить разрешение на въезд для Сулейманова, но шансы на это равны нулю.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич решил не вызвать в национальную команду футболиста Мацея Рыбуса, который на фоне войны у Украины остался в России и подписал контракт с московским Спартаком.

