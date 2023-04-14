Нападающий Динамо начал встречаться с участницей конкурса Мисс Украина — фото
Владислав Супряга выступает за Динамо с 2018 года (Фото:ФК Динамо)
Футболист киевского Динамо Владислав Супряга начал отношения с новой девушкой.
Об этом сообщил Супряга в своем аккаунте в Instagram, опубликовав совместное фото с любимой.
Девушку футболиста зовут Марина Литвин. Она работает моделью, а в 2021 году участвовала в конкурсе Мисс Украина, где стала победительницей в номинации Мисс Земля.
Ранее Супряга встречался с Дарьей Савиной, которая позже вышла замуж за футболиста донецкого Шахтера Валерия Бондаря.
Ранее сообщалось, что бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Олег Гусев в третий раз женился.