Нападающий Динамо начал встречаться с участницей конкурса Мисс Украина — фото 14 апреля, 14:57 Владислав Супряга выступает за Динамо с 2018 года (Фото:ФК Динамо)

Футболист киевского Динамо Владислав Супряга начал отношения с новой девушкой.

Об этом сообщил Супряга в своем аккаунте в Instagram, опубликовав совместное фото с любимой.

Девушку футболиста зовут Марина Литвин. Она работает моделью, а в 2021 году участвовала в конкурсе Мисс Украина, где стала победительницей в номинации Мисс Земля.



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Ранее Супряга встречался с Дарьей Савиной, которая позже вышла замуж за футболиста донецкого Шахтера Валерия Бондаря.



Ранее сообщалось, что бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Олег Гусев в третий раз женился.