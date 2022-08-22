«Просто долго сидел на улице». Лидер Шахтера рассказал об эмоциях после возвращения в Украину 22 августа, 19:17 Новый сезон УПЛ стартует матчем Шахтер — Металлист 1925 (Фото:ФК Шахтер)

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своих эмоциях после возвращении на родину с тренировочных сборов команды в Словении.

Футболист заявил, что возвращение домой – это всегда приятные ощущения, и отметил важность проведения футбольных матчей в Украине, сообщает официальный сайт Шахтера.

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"Домой всегда приятно возвращаться. И эмоции очень теплые. Если честно, когда приехал домой, то просто долго сидел на улице. Это приятные ощущения. Играем на Олимпийском. Уже неоднократно говорили, что это историческое событие – в такое время играть в футбол, но мы понимаем, как это важно для страны", - сказал Степаненко.

Ранее сообщалось, что новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 23 августа матчем Шахтер – Металлист 1925.

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