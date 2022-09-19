«22 часа на границе». Легионер Шахтера рассказал, как покидал Украину после начала полномасштабной войны 19 сентября, 16:45 Тете перебрался из Шахтера в Лион на правах аренды (Фото:Скриншот видео)

Бразильский защитник донецкого Шахтера Тете, который на правах аренды выступает во французском Лионе, рассказал о своем выезде из Украины после полномасштабного вторжения России.

Тете рассказал, что сразу после вторжения РФ в Украину он с женой сел в машину и отправился к границе с Польшей, сообщает Goal.com со ссылкой на The Team.

"На границе нам понадобилось 22 часа, чтобы преодолеть последние 2 километра. Народу было очень много. Но мы выбрались и почувствовали облегчение... Это продолжалось два месяца", - рассказал Тете.

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Футболист также добавил, что помогал украинским беженцам, которые прибывали в Польшу.

"Я делал продуктовые корзины со всеми основными продуктами и предметами первой необходимости и раздавал их прибывающим.

Мы видели, как много людей приезжало. Некоторые пересекли границу, и у них ничего не осталось, потому что они все покинули. Было нормально помогать им", - сказал Тете.

Ранее Тете заявлял, что не прочь получить гражданство Украины.

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