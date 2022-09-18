Экс-футболист Барселоны получил красную карточку на 9-й секунде матча — видео

18 сентября, 21:03
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Тодибо подвел свою команду (Фото:Жан-Клер Тодибо via Instagram)

Тодибо подвел свою команду (Фото:Жан-Клер Тодибо via Instagram)

Экс-футболист Барселоны Жан-Клер Тодибо, который теперь выступает за Ниццу, сыграл в матче чемпионата Франции против Анже всего 9 секунд.

Французский футболист сразу после стартового свистка грубо сыграл в отборе, за что получил красную карточку и был вынужден покинуть поле.

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Как сообщает Opta, это самое быстрое удаление в чемпионате Франции за все время ведения соответствующей статистики — с сезона 2006/07.

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В итоге Ницца уступила Анже со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что японский полузащитник Шоя Накадзима в своем дебютном матче за турецкий Антальяспор получил красную карточку после 13 секунд на поле.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Барселона Французская Лига 1

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