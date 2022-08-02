Агрессивная трусость. Во время матча в Аргентине футболист ударил сзади по голове женщину-арбитра — видео

2 августа, 00:17
Кортади намерена выдвинуть обвинения против футболиста (Фото:Дальма Кортади via Facebook)

Кортади намерена выдвинуть обвинения против футболиста (Фото:Дальма Кортади via Facebook)

По ходу поединка между Гарменсе и Депортиво Индепенденсия в Аргентине футболист первой команды Кристиан Тироне ударил сзади по голове женщину-арбитра Дальму Кортади.

Инцидент произошел во втором тайме, когда после нарушения правил в центре поля и свистка рефери один из игроков выбил мяч за поле.

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Арбитр закономерно предъявила желтую карточку 34-летнему Тироне, который ударил снаряд после свистка, после чего произошла перепалка.

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На фоне возникшей потасовки нарушитель начал словесно оскорблять 30-летнюю судью, за что та удалила его с поля, показав красную карточку.

В то время, когда Кортади записывала фамилию игрока в блокноте, тот трусливо подбежал к ней сзади и ударил ее кулаком по голове.

Арбитр вскоре поднялась на ноги, а выбежавшие правоохранители задержали Тироне, которому грозит не только пожизненная дисквалификация, но и криминальная ответственность, сообщает Daily Mail. Рефери собирается выдвинуть обвинения против футболиста.

https://twitter.com/CLMerlo/status/1553872776057978880

Ранее главного тренера Олимпии (Полтавская область) Александра Кулика дисквалифицировали на всю жизнь за то, что тот побил арбитра Ростислава Дубину после матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины против Волчанска из Харьковской области.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Аргентина Насилие Арбитр Скандал

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