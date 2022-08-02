Агрессивная трусость. Во время матча в Аргентине футболист ударил сзади по голове женщину-арбитра — видео 2 августа, 00:17 Кортади намерена выдвинуть обвинения против футболиста (Фото:Дальма Кортади via Facebook)

По ходу поединка между Гарменсе и Депортиво Индепенденсия в Аргентине футболист первой команды Кристиан Тироне ударил сзади по голове женщину-арбитра Дальму Кортади.



Инцидент произошел во втором тайме, когда после нарушения правил в центре поля и свистка рефери один из игроков выбил мяч за поле.

Арбитр закономерно предъявила желтую карточку 34-летнему Тироне, который ударил снаряд после свистка, после чего произошла перепалка.

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На фоне возникшей потасовки нарушитель начал словесно оскорблять 30-летнюю судью, за что та удалила его с поля, показав красную карточку.

В то время, когда Кортади записывала фамилию игрока в блокноте, тот трусливо подбежал к ней сзади и ударил ее кулаком по голове.

Арбитр вскоре поднялась на ноги, а выбежавшие правоохранители задержали Тироне, которому грозит не только пожизненная дисквалификация, но и криминальная ответственность, сообщает Daily Mail. Рефери собирается выдвинуть обвинения против футболиста.

Ранее главного тренера Олимпии (Полтавская область) Александра Кулика дисквалифицировали на всю жизнь за то, что тот побил арбитра Ростислава Дубину после матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины против Волчанска из Харьковской области.



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