«Словно взорвалась бомба». Футболист итальянского клуба на автомобиле въехал в кафе — фото

14 апреля, 11:17
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Удоджи не справился с управлением (Фото:sky.it)

Удоджи не справился с управлением (Фото:sky.it)

Защитник английского Тоттенхэма Дестини Удоджи, выступающий на правах аренды за итальянский Ювентус, попал в ДТП.

Удоджи потерял контроль над своим автомобилем и врезался в террасу кафе, сбив столики и зонтики, сообщает Messaggero Veneto.

«Это было похоже, будто взорвалась бомба», — сказала владелица заведения.

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В результате ДТП никто не пострадал, а полиция начала расследование.

Удоджи прошел все необходимые проверки, однако результаты пока неизвестны.

Ущерб оценивается в 3 тысячи евро.

sky.it
Фото: sky.it
sky.it
Фото: sky.it

Ранее сообщалось, что марокканский футболист бельгийского Левена Софьян Киин попал в жуткое ДТП, пробив стену спорткомплекса.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ДТП

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