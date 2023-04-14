«Словно взорвалась бомба». Футболист итальянского клуба на автомобиле въехал в кафе — фото 14 апреля, 11:17 Удоджи не справился с управлением (Фото:sky.it)

Защитник английского Тоттенхэма Дестини Удоджи, выступающий на правах аренды за итальянский Ювентус, попал в ДТП.

Удоджи потерял контроль над своим автомобилем и врезался в террасу кафе, сбив столики и зонтики, сообщает Messaggero Veneto.

«Это было похоже, будто взорвалась бомба», — сказала владелица заведения.



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В результате ДТП никто не пострадал, а полиция начала расследование.

Удоджи прошел все необходимые проверки, однако результаты пока неизвестны.

Ущерб оценивается в 3 тысячи евро.



Фото: sky.it

Фото: sky.it

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