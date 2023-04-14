«Словно взорвалась бомба». Футболист итальянского клуба на автомобиле въехал в кафе — фото
Удоджи не справился с управлением (Фото:sky.it)
Защитник английского Тоттенхэма Дестини Удоджи, выступающий на правах аренды за итальянский Ювентус, попал в ДТП.
Удоджи потерял контроль над своим автомобилем и врезался в террасу кафе, сбив столики и зонтики, сообщает Messaggero Veneto.
«Это было похоже, будто взорвалась бомба», — сказала владелица заведения.
В результате ДТП никто не пострадал, а полиция начала расследование.
Удоджи прошел все необходимые проверки, однако результаты пока неизвестны.
Ущерб оценивается в 3 тысячи евро.
Ранее сообщалось, что марокканский футболист бельгийского Левена Софьян Киин попал в жуткое ДТП, пробив стену спорткомплекса.