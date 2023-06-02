Неоправданный риск. Игрок Вереса уже долгое время играет со сломанной ногой — журналист

2 июня, 17:16
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Дмитрий Клёц (Фото:ФК Верес)

Дмитрий Клёц (Фото:ФК Верес)

Футболист ровенского Вереса Дмитрий Клёц выходит на матчи украинской Премьер-лиги с серьезной травмой.

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Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Андрей Сенькив. По его словам, врачи клуба обезболивают ногу Дмитрия, чтобы тот мог выйти на футбольное поле.

«Футболист Вереса Дмитрий Клёц играет со сломанной костью на ноге. Перед каждым матчем его обкалывают обезболивающими + он выпивает еще несколько обезболивающих таблеток.

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Играя так, можно сломаться еще больше и вылететь на большой срок. Это огромный риск", — написал Андрей.

Также под гетрами у футболиста заметили икону Иисуса Христа.

Twitter: @sydoriv_castle
Фото: Twitter: @sydoriv_castle

В этом сезоне за Верес Клёц сыграл 26 матчей, забил пять голов и сделал две голевые передачи.

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Отметим, что в 30-м туре УПЛ ровенский клуб сыграет против Ингульца, победа может спасти ровенчан от возможного понижения в классе. Сейчас Верес занимает 14-е место в турнирной таблице и рискует попасть в переходные матчи.

Турнирная таблица УПЛ:

https://www.flashscore.ua/
Фото: https://www.flashscore.ua/

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер стал чемпионом Украины.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Верес

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