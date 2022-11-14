Помощь оказывали 10 минут. Футболист украинского клуба потерял сознание на скамейке запасных

14 ноября, 19:04
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После помощи врачей Шарай пришел в себя (Фото:ФК Верес)

После помощи врачей Шарай пришел в себя (Фото:ФК Верес)

Полузащитник ровенского Вереса Станислав Шарай потерял сознание на скамейке запасных во время матча 13-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:3).

Шарай вышел на замену на 69-й минуте, однако уже через несколько минут получил травму и вернулся на скамью запасных, после чего почувствовал себя плохо и потерял сознание.

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Игру пришлось остановить, пока врачи в течение 10 минут оказывали футболисту помощь.

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По словам руководителя медицинского штаба Вереса Артема Зинченко, у Шарая возникло головокружение с потерей сознания на фоне травмы левого голеностопного сустава и сильного болевого синдрома и сейчас им все в порядке.

« Усилиями находившихся рядом в это время футболистов и врачей Станислав вернулся в сознание. Пульс и артериальное давление нормализовались. Сейчас он чувствует себя хорошо», - сказал Артем Зинченко в комментарии пресс-службе Вереса.

Ранее сообщалось, что футболист Витории Гимарайнш Рочинья потерял сознание во время матча португальской лиги после столкновения с соперником.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Александрия ФК Верес

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