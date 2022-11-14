Помощь оказывали 10 минут. Футболист украинского клуба потерял сознание на скамейке запасных 14 ноября, 19:04 После помощи врачей Шарай пришел в себя (Фото:ФК Верес)

Шарай вышел на замену на 69-й минуте, однако уже через несколько минут получил травму и вернулся на скамью запасных, после чего почувствовал себя плохо и потерял сознание.

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Игру пришлось остановить, пока врачи в течение 10 минут оказывали футболисту помощь.



По словам руководителя медицинского штаба Вереса Артема Зинченко, у Шарая возникло головокружение с потерей сознания на фоне травмы левого голеностопного сустава и сильного болевого синдрома и сейчас им все в порядке.

« Усилиями находившихся рядом в это время футболистов и врачей Станислав вернулся в сознание. Пульс и артериальное давление нормализовались. Сейчас он чувствует себя хорошо», - сказал Артем Зинченко в комментарии пресс-службе Вереса.



Ранее сообщалось, что футболист Витории Гимарайнш Рочинья потерял сознание во время матча португальской лиги после столкновения с соперником.