Помощь оказывали 10 минут. Футболист украинского клуба потерял сознание на скамейке запасных
После помощи врачей Шарай пришел в себя (Фото:ФК Верес)
Полузащитник ровенского Вереса Станислав Шарай потерял сознание на скамейке запасных во время матча 13-го тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:3).
Шарай вышел на замену на 69-й минуте, однако уже через несколько минут получил травму и вернулся на скамью запасных, после чего почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Игру пришлось остановить, пока врачи в течение 10 минут оказывали футболисту помощь.
По словам руководителя медицинского штаба Вереса Артема Зинченко, у Шарая возникло головокружение с потерей сознания на фоне травмы левого голеностопного сустава и сильного болевого синдрома и сейчас им все в порядке.
« Усилиями находившихся рядом в это время футболистов и врачей Станислав вернулся в сознание. Пульс и артериальное давление нормализовались. Сейчас он чувствует себя хорошо», - сказал Артем Зинченко в комментарии пресс-службе Вереса.
Ранее сообщалось, что футболист Витории Гимарайнш Рочинья потерял сознание во время матча португальской лиги после столкновения с соперником.