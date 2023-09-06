«Это вызывало отвращение». Бывший игрок Динамо сделал откровенное признание об украинском футболе 6 сентября, 19:46 Виктор Белкин (Фото:ТаТоТаке)

Бывший полузащитник киевского Динамо, Днепра и других клубов Виктор Белкин рассказал о договорных матчах в украинском футболе.

В интервью ТаТоТаке Белкин признался, что в 1990 годах в украинском футболе договорные матчи были распространенным явлением.

«Договорные матчи в Украине были. Мы и судей «заряжали», платили им. С футболистов просто собирали деньги с премиальных и сдавали на судью, чтобы не мешал играть или ради победы. Или договаривались, чтобы расписать по три очка — мы у вас, а вы у нас.

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Но это мне очень не нравилось. Все знали, но выбора особого не было. Никто не шел на явный конфликт. Я был очень недоволен, это вызывало отвращение", — сказал Белкин.

Белкин является воспитанником киевского Динамо. За первую команду киевского клуба он сыграл всего два матча и в основном выступал за дублирующий состав.

Также полузащитник играл за Борисфен, Маккаби (Тель-Авив), ЦСКА-Борисфен, ЦСКА (Киев), Днепр, Бейтар Авраам, Маккаби (Нетанья).

Белкин завершил карьеру футболиста летом 2002 года.

Ранее сообщалось, что Денис Гармаш перешел из Динамо в хорватский Осиек.