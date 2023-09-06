«Это вызывало отвращение». Бывший игрок Динамо сделал откровенное признание об украинском футболе
Виктор Белкин (Фото:ТаТоТаке)
Бывший полузащитник киевского Динамо, Днепра и других клубов Виктор Белкин рассказал о договорных матчах в украинском футболе.
В интервью ТаТоТаке Белкин признался, что в 1990 годах в украинском футболе договорные матчи были распространенным явлением.
«Договорные матчи в Украине были. Мы и судей «заряжали», платили им. С футболистов просто собирали деньги с премиальных и сдавали на судью, чтобы не мешал играть или ради победы. Или договаривались, чтобы расписать по три очка — мы у вас, а вы у нас.
Но это мне очень не нравилось. Все знали, но выбора особого не было. Никто не шел на явный конфликт. Я был очень недоволен, это вызывало отвращение", — сказал Белкин.
Белкин является воспитанником киевского Динамо. За первую команду киевского клуба он сыграл всего два матча и в основном выступал за дублирующий состав.
Также полузащитник играл за Борисфен, Маккаби (Тель-Авив), ЦСКА-Борисфен, ЦСКА (Киев), Днепр, Бейтар Авраам, Маккаби (Нетанья).
Белкин завершил карьеру футболиста летом 2002 года.
Ранее сообщалось, что Денис Гармаш перешел из Динамо в хорватский Осиек.