Клуб из Италии не продлил контракт с бывшей звездой сборной Украины

Бывший полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины по футболу Виктор Коваленко покинул итальянский Эмполи.

Клуб объявил о завершении сотрудничества с Коваленко, поблагодарив его и других футболистов в соцсетях.

30 июня у украинца завершился контракт с Эмполи, стороны не продлили соглашение.

Напомним, Коваленко начал сезон 2024/25 в статусе свободного агента, а в феврале этого года вернулся в Эмполи.

Виктор сыграл восемь матчей за команду и отметился одним голом. Эмполи по итогам сезона вылетел из Серии А.

Ранее Коваленко выступал за Эмполи в сезоне 2023/24, когда перешел из Аталанты на правах аренды. Тогда он принял участие в 17 играх, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Коваленко является воспитанником Шахтера. Украинец зимой 2021 года перешел в Аталанту, однако проявить себя в итальянской команде не сумел. Помимо Эмполи, Коваленко провел два сезона в Специи на правах аренды.

В активе 29-летнего хавбека 33 игры за сборную Украины, в которых он отметился одним ассистом.

