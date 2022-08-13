«Страдали я и моя семья». Экс-звезда Шахтера покинул свой нынешний клуб из-за постоянных угроз от болельщиков 13 августа, 20:10 Виллиан выступал за Шахтер в течение 2007−2012 годов (Фото:Виллиан via Instagram)

Бывший футболист лондонских Арсенала и Челси, а также донецкого Шахтера Виллиан расторг контракт с бразильским Коринтиансом из-за регулярных угроз от болельщиков.

Об этом Виллиан сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Виллиан поблагодарил клуб и тех болельщиков, которые его поддерживали.

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«К сожалению, из-за постоянных угроз, от которых страдали я и моя семья, я решил расторгнуть контракт, понимая, что так будет лучше и для меня, и для клуба», — объяснил свое решение Виллиан.



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Ранее сообщалось, что болельщики Фиорентины начали угрожать нападающему Душану Влаховичу перед его переходом в Ювентус.

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